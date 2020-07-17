شكرا لقرائتكم خبر عن السجان يشكر القيادة لتعيينه مديرا لمعهد الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
ووصف الثقة الملكية بوسام الشرف الذي يعتز به، وأنها دافع للإسهام في مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة في ظل رؤية 2030، منوهًا بالاهتمام الكبير الذي تحظى به التنمية الإدارية في المملكة من القيادة الرشيدة.
وعبّر عن شكره وامتنانه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة م. أحمد الراجحي، مشيدًا بالاهتمام والمتابعة اللذين يجدهما المعهد من لدنه.
ودعا العلي القدير أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويرعاهما ويسدد على دروب الخير خطاهما.
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