الارشيف / اخبار السعوديه

السجان يشكر القيادة لتعيينه مديرا لمعهد الإدارة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السجان يشكر القيادة لتعيينه مديرا لمعهد الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

رفع د. بندر السجان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله - بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا لمعهد الإدارة العامة.

ووصف الثقة الملكية بوسام الشرف الذي يعتز به، وأنها دافع للإسهام في مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة في ظل رؤية 2030، منوهًا بالاهتمام الكبير الذي تحظى به التنمية الإدارية في المملكة من القيادة الرشيدة.

وعبّر عن شكره وامتنانه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة م. أحمد الراجحي، مشيدًا بالاهتمام والمتابعة اللذين يجدهما المعهد من لدنه.

ودعا العلي القدير أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويرعاهما ويسدد على دروب الخير خطاهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السجان يشكر القيادة لتعيينه مديرا لمعهد الإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا