شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. تسليم أولى دفعات هدية المملكة لبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - واستمرارًا للعلاقة المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، سلّمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، أمس الأول، الدفعة الأولى من هدية المملكة للحكومة البريطانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتسلّمها مركز الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وتشتمل على مستلزمات الوقاية الشخصية.

وتأتي الهدية استشعارًا من المملكة العربية السعودية لدورها الإنساني والريادي تجاه الدول الشقيقة والصديقة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتاح فيها جائحة كورونا المستجد «كوفيد - 19» دول العالم كافة، واستمرارًا للدعم الذي قدمته المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعديد من الدول، لمكافحة هذه الجائحة الخطيرة والحد من تداعياتها، وامتدادًا للدعم الذي تقدمه المملكة من خلال المركز لمنظمات الأمم المتحدة الإنسانية في المجالات الإنسانية كافة، ومنها دعم منظمة الصحة العالمية بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - على هذه الهدية التي تكرّس الصورة الوضّاءة للمملكة في الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في جميع أنحاء العالم.