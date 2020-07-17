شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة لتصميم طوابع بريدية حول رئاسة المملكة لـ «G20» والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف البريد السعودي من المسابقة إلى تسليط الضوء عبر طوابع بريدية لمكانة المملكة الإقليمية والدولية، وما تملكه من إرث حضاري وثقافي كبير، كما يعبّر عن أهمية استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين، وتدور موضوعات المسابقة حول 4 محاور هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، والفخر السعودي.
وبدأت المسابقة من الأربعاء 15/ 7 / 2020م وحتى الخميس الموافق 6/ 8 / 2020م، وحدد البريد السعودي شروطًا خاصة توضح عناصر التصميم والمواصفات الفنية المطلوبة، وكيفية إرسال التصاميم على البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة، فيما سيحصل الفائزون الأربعة على جوائز بقيمة 40 ألف ريال سعودي، وسيحصل كل فائز على جائزة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي.
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