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6 آلاف ربطة خبز يوميا للأسر المتعففة بلبنان

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع أرغفة الخبز على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان.

حيث جرى، أمس الأول، توزيع 6000 ربطة خبز، استفاد منها 15000 فرد، وذلك ضمن الأسبوع الثالث من المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

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