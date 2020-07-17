شكرا لقرائتكم خبر عن 44 طن سلال غذائية لنازحي مأرب والان نبدء بالتفاصيل
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي ومدينة مأرب بمحافظة مأرب، شملت 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و400 كيلو جرام، استفاد منها 3600 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر 44 طن سلال غذائية لنازحي مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.