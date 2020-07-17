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44 طن سلال غذائية لنازحي مأرب

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي ومدينة مأرب بمحافظة مأرب، شملت 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و400 كيلو جرام، استفاد منها 3600 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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