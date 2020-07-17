شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 13 مواطنا من النيجر والان نبدء بالتفاصيل
وقدّم سفير المملكة لدى جمهورية النيجر تركي العلي خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية ولوكيل الوزارة للشؤون القنصلية ومنسوبي الوزارة كافة على جهودهم لتسهيل عودة المواطنين إلى أرض الوطن، كما شكر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تونس ومنسوبي السفارة على جهودهم في تسهيل سفر المواطنين.
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