شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 13 مواطنا من النيجر والان نبدء بالتفاصيل

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ يحفظهما الله ـ وبمتابعة مباشرة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالاهتمام بجميع المواطنين السعوديين وعوائلهم في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا ، وتوفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين، يسّرت سفارتا المملكة لدى النيجر وتونس عودة 13 مواطنًا إلى أرض الوطن من النيجر. وقدّم سفير المملكة لدى جمهورية النيجر تركي العلي خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية ولوكيل الوزارة للشؤون القنصلية ومنسوبي الوزارة كافة على جهودهم لتسهيل عودة المواطنين إلى أرض الوطن، كما شكر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تونس ومنسوبي السفارة على جهودهم في تسهيل سفر المواطنين.

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