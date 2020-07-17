شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف طن مواد غذائية فاسدة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس بلدية الشوقية الفرعية م. محمد المشيخي، استمرار الجولات الرقابية المكثفة على الأسواق العشوائية المخالفة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة ومساندة إدارة أمن المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة، بهدف القضاء على الظواهر السلبية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.
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