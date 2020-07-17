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إتلاف طن مواد غذائية فاسدة بمكة المكرمة

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أتلفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، طنًا من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تظهر عليها علامات الفساد، وصادرت 22 أسطوانة غاز وموقدًا لتجهيز الوجبات الغذائية و10 كراسي بلاستيكية، خلال حملة على الباعة المتجولين المخالفين داخل نطاق البلدية.

وأكد رئيس بلدية الشوقية الفرعية م. محمد المشيخي، استمرار الجولات الرقابية المكثفة على الأسواق العشوائية المخالفة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة ومساندة إدارة أمن المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة، بهدف القضاء على الظواهر السلبية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.

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