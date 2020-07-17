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61 مشاركا بـ«هايكنق» عسير

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نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، أول أمس، فعاليات «هايكنق» عسير التعليمي، الذي نظمه قسم النشاط الرياضي للبنين والبنات في إطار مبادرة «حُسن الوفادة»، بمشاركة 61 مشاركًا ومشاركة من مختلف فئات المجتمع.

وانطلقت الفعالية أمس لمسافة خمسة كيلو مترات في أحد متنزهات السودة بأبها، في خطوة تهدف إلى نشر ثقافة «الهايكنق» والمشي الجبلي بين فئات المجتمع والتعرف على معالم المملكة بكافة تضاريسها، وتخللتها إقامة دورتين تدريبيتين حول التعرف على أساسيات «الهايكنق»، و«لا تترك أثرًا» لتوعية المشاركين والمشاركات بالعناية بالبيئة بمختلف أشكالها.

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