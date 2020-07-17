شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعوية لمرضى «المزمنة والسمنة» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة أن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة هم من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات كورونا واستهدفت الصحة عبر حملة توعية «المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة» سعيًا لرفع مستوى الوعي لديهم بأهمية المحافظة وتطبيق التعليمات الوقائية والالتزام بالخطط العلاجية ومتابعة الأطباء. وتضمنت الحملة عدة نصائح لمرضى الأمراض المزمنة، ومنها «غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، والاستمرار على الخطة العلاجية للمريض، والمحافظة على المواعيد، ولبس الكمامة»، كما تضمنت نصائح للمصابين بالسمنة ومنها: «اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة باستمرار، ولبس الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار»، كما نصحتهم بتحميل تطبيق «صحة» واستشارة الأطباء عند الحاجة.

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