شكرا لقرائتكم خبر عن بموافقة سامية.. 3 جامعات تتمتع بالاستقلالية المنضبطة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات د. حمد آل الشيخ، أن 3 جامعات: «جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل» سيُطبق عليها نظام الجامعات الجديد، بما يحقق رؤية سمو ولي العهد في التمكين والتميّز والجودة والتطوير المستمر.

وقال آل الشيخ: إن الجامعات الثلاث ستتمكن من الاستقلالية المنضبطة في بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وإقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وذلك وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات.

وأضاف إن مجلس شؤون الجامعات اعتمد 23 معيارًا و74 مؤشرًا لتحديد مدى جاهزية الجامعات لتطبيق نظام الجامعات عليها؛ وفق ثلاثة مجالات تشمل الجوانب الأكاديمية، والإدارية والمالية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة للمراجعة والفحص والتدقيق تضم خبراء من عدد من الجامعات لعملية تحليل الجاهزية، إضافة إلى تشكيل لجنة في الأول من شهر شعبان الماضي ضمت عددًا من المتخصصين في القياس والتقويم، وإدارة التعليم الجامعي؛ لتحكيم التقارير الذاتية التي ترد من الجامعات ومراجعتها، مبينًا أن اختيار الجامعات الثلاث جاء بناءً على أعلى نسبة من المعايير والمؤشرات المعتمدة.

ورفع وزير التعليم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين -يحفظهما الله-؛ بمناسبة صدور موافقة المقام السامي الكريم على تسمية الجامعات الثلاث لتكون ضمن الجامعات التي يُطبق عليها النظام الجديد.