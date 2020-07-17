شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مراجع لـ«تطمن» و«تأكد».. ومتعافو كورونا يتخطون 187 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 2764 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 243238 حالة، من بينها 53246 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2206 حالات حرجة. لافتة إلى أن عدد المراجعين لعيادات «تأكد» بلغ 660099 مراجعا، ولعيادات «تطمن» بلغ 364390 مراجعا.

وأشار مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 187622 حالة بإضافة 4574 حالة تعاف جديدة، وعدد الوفيات 2370 حالة، بإضافة «45» حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 2494873 فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة 58190 فحصا جديدا.

وأوضح أن الحالات المسجلة الجديدة، بلغت نسبة الإناث فيها 39 % والذكور 61 %، أما كبار السن 5 ٪، والأطفال 10 ٪، والبالغين 85 ٪.

وأكد د. العبدالعالي أن كل من يرعى كبيرا في السن، يجب عليه ارتداء الكمامة والقفاز وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، مع مراعاة التباعد الجسدي.

ووجه رسالة للمصابين من فئة الأمراض المزمنة بممارسة هواياتهم اليومية، وأن يحافظوا على خطتهم العلاجية واتباع نمط غذائي صحي. وبين أن من أهم علامات الشفاء من فيروس كورونا ذهاب الأعراض ومرور مدة كافية بعد انتهائها، وأن القرار دائما لدى الطبيب المعالج، مشيرا إلى أن المملكة من ضمن الدول التي تميزت في رصد حالات التعافي منذ أن كانت بالعشرات والمئات حتى وصلت إلى أعداد كبيرة.