شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف طلب لـ«الهلال الأحمر» في 15 يوما والان نبدء بالتفاصيل

استقبل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين من الشهر الجاري، 25052 مكالمة هاتفية لطلب الخدمة الإسعافية، منها 4692 بلاغا إسعافيا لحالات مرضية وحالات حوادث، و226 بلاغا إسعافيا عن طريق تطبيق «أسعفني».

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة الشرقية، أن الخدمة الطبية الإسعافية اشتملت على 260 بلاغا لحالات ناتجة عن حوادث مرورية و30 بلاغا لحالات ناتجة عن حوادث دهس و60 بلاغا لحالات ناتجة عن انقلاب مركبات و946 بلاغا لحالات مرضية و1827 بلاغا لحالات مرض معد و153 بلاغا لحالات سقوط و91 بلاغا لحالات نتجت عن حرائق و6 بلاغات لحالات غرق و10 بلاغات لحالات احتجاز وبلاغ واحد لحالة بتر و5 بلاغات لحالات اختناق و7 بلاغات لحالات نتيجة حروق و92 بلاغا لحالات أزمة قلبية و99 بلاغا لحالات غيبوبة و379 بلاغا لحالات إغماء و331 بلاغا لحالات أزمة تنفسية.

وتضمنت 43 بلاغا لحالات نزيف و13 بلاغا لحالات ولادة و18 بلاغا لحالات تسمم بالابتلاع، و9 بلاغات لحالات تسمم باللدغ، و4 بلاغات لحالات إصابة عمل و61 بلاغا لحالات توقف قلب وتنفس، و21 بلاغا لحالات اشتباه جلطة دماغية، وبلاغا لحالة واحدة ناتجة عن تسرب غاز، و10 بلاغات لحالات ناتجة عن استعمال آلة حادة، و4 بلاغات لحالات تشنج حراري، وبلاغين لحالات تسمم بالاستنشاق وبلاغين لحالات صعق كهربائي وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.

وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ 1740 حالة أسعفت على الفور بالمستشفيات بالمنطقة الشرقية، كما قدمت الخدمة الطبية الإسعافية لـ 2926 حالة بالموقع، في حين بلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والحالات المرضية 127 وفاة.