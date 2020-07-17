شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة تنقل مواد غذائية بطريقة غير صحية والان نبدء بالتفاصيل
ضبطت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية الظهران، سيارة تنقل المواد الغذائية بطريقة غير صحية، وتم إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف.
وواصلت إدارة النظافة، ضمن أعمالها اليومية، التقاط ورفع النفايات من المسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سيارة تنقل مواد غذائية بطريقة غير صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.