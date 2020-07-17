شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة تنقل مواد غذائية بطريقة غير صحية والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية الظهران، سيارة تنقل المواد الغذائية بطريقة غير صحية، وتم إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف.

وواصلت إدارة النظافة، ضمن أعمالها اليومية، التقاط ورفع النفايات من المسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر.