شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب طلاب «الطب البيطري» على الجراحات الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت الوحدة البيطرية بالدمام، التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أمس، برنامج التدريب الصيفي لطلبة كلية الطب البيطري لهذا العام، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والجامعات في مجال التعليم والتدريب.

وتضمّن البرنامج التدريبي تطبيقًا عمليًا عن ممارسة الطب والعلاج للحيوانات التي ترد إلى العيادة البيطرية، وإجراء العمليات الجراحية الطارئة، وكيفية سحب العيّنات اللازمة لمختبر التشخيص البيطري، إلى جانب التدريب على طرق مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية وفق برنامج التحصينات اللازمة السنوية والمعدّة من قبل الوزارة.

وشمل جدول التدريب زيارات ميدانية لمشاريع الإنتاج الحيواني وإسطبلات الخيل، وأسواق الماشية والمسلخ المركزي، وكذلك زيارات لمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف والمنشأة البيطرية، لإكساب المتدرب تطبيقًا عمليًا على مهام ودور الطبيب البيطري.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة م. عامر المطيري، أن التعاون المستمر بين الوزارة والجامعات يستهدف رفع المهارات للمتدربين، واكتساب المعارف من خلال العمل العيادي والميداني وطرق التعامل مع المستفيدين، من أجل تهيئة المتدربين لسوق العمل وخلق فرص وظيفية، مؤكدًا حرص الفرع ومكاتبه والوحدات التابعة له على التعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية بما فيه الصالح العام في مجال التدريب وغيره من الأنشطة والفعاليات.