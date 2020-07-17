شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط معدات «تجريف الأراضي» بغرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت اللجنة التي شكلتها إمارة المنطقة الشرقية، والمكونة من بلدية غرب الدمام، والإدارة العامة للمجاهدين، يوم أمس، عدد 2 بوكلين، و3 شاحنات، وبلدوزر، تقوم بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك ضمن حملة «تحسين المشهد الحضري».

من ناحيتها، ضبطت إدارة الخدمات، التابعة لبلدية غرب الدمام، «شيول وبلدوزر وشاحنة»، تقوم بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وتكثف إدارة الخدمات، أعمالها في ضبط مخالفي رمي الأنقاض، ما أسفر عن ضبط شاحنة ترمي الأنقاض في الأماكن الممنوعة.