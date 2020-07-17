شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط معدات «تجريف الأراضي» بغرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل
من ناحيتها، ضبطت إدارة الخدمات، التابعة لبلدية غرب الدمام، «شيول وبلدوزر وشاحنة»، تقوم بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وتكثف إدارة الخدمات، أعمالها في ضبط مخالفي رمي الأنقاض، ما أسفر عن ضبط شاحنة ترمي الأنقاض في الأماكن الممنوعة.
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