شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 12 كيلو «رمان فاسد» والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية وسط الدمام، 12 كيلو جرامًا من فاكهة الرمان غير الصالحة للاستخدام في إحدى المنشآت المخصصة لبيع العصائر الطازجة، وذلك ضمن دورها الرقابي على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من صحة المنتج الغذائي، حفاظًا على سلامة الجميع.

وتواصل الفرق الميدانية التابعة للبلدية، ضمن لجنة متابعة مساكن العمال زياراتها للمساكن؛ للتأكد من استيفائها للاشتراطات والضوابط الصحية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.