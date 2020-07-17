شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل
صحة وسلامة
وأكد سموه، في توجيهه، أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - يحفظهما الله -، بذلت الكثير من أجل صحة وسلامة الإنسان، واتخذت ما يلزم من إجراءات لحفظ الأنفس، وواجب المجتمع أن يكون شريكا فاعلا ومساهما مسؤولا في اتباع ما صدر من بروتوكولات وقائية، وأن التساهل في مخالفة هذه الإجراءات يجلب الألم والمرض للمجتمع، ويقوض جهود الجهات الصحية العاملة في الميدان، والتي تواصلت على مدى الأشهر الماضية.
تحمل المسؤولية
ودعا سموه، المواطنين والمقيمين، على حدٍ سواء، لتحمل المسؤولية، والإبلاغ عن المخالفين عبر القنوات المخصصة لذلك، وأخذ الاحتياطات اللازمة عند مغادرة المنزل، والاستمتاع بحذر بالفعاليات والأماكن العامة، متمنيا سموه السلامة للجميع، سائلا الله أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعجل بزوال هذه الجائحة.
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