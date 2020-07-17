شكرا لقرائتكم خبر عن 102 مخالفة في 994 جولة رقابية.. وتعقيم 1172 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، 102 مخالفة، في 994 جولة رقابية، و6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها رصد 67 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد «كوفيد - 19»، في الأسواق والمراكز التجارية، و33 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة.

وتواصل أمانة المنطقة الشرقية جهودها في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك على كافة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، من خلال الجولات التفتيشية ضمن البرنامج الدوري الذي تنفذه الأمانة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الاحترازية على كافة المنشآت التجارية، ضمن خطة الأمانة.

ورفعت فرق الأمانة 7611 طنًا من النفايات، وأزالت 4845 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9544 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة، في حين تم غسل وتطهير وتعقيم 1172 موقعًا، بمشاركة 480 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 188110 لترات من كمية المعقمات والمطهرات.

وتستقبل الأمانة عبر رقم مركز 940 البلاغات الواردة التي تتم مباشرتها والبت فيها، داعية إلى تكاتف المواطنين والمقيمين معها في الإبلاغ عن أي مخالفة يمكن للأمانة النظر بما فيها، وإحداث التغيير الإيجابي لمصلحة المواطن والوطن.