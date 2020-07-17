- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن سلمان : سئمنا أن نكون متطوعين ومتحملين لأعباء الآخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عبدالعزيز بن سلمان : سئمنا أن نكون متطوعين ومتحملين لأعباء الآخرين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة سئمت أن تكون متطوعة ومتحملة لأعباء الآخرين ولذلك اتخذوا قرارا سياديا صعبًا بخفض الإنتاج أثبت نجاحه.
وقال في حواره أمس (الخميس) مع قناة العربية، إن هناك من كان يعتقد بأن المملكة ستقف منهكة ثم عرف لاحقاً أن تقديراته كانت خاطئة.
وأضاف “كان لدينا اختلاف مع روسيا وليس خلافا حول آثار كورونا.. ومن كان يصدق أنها ستوافق على خفض الإنتاج 2.5 مليون برميل يومياً.
وأوضح أنه شعر بأسى كبير بعد اجتماع أوبك + في 6 مارس الماضي بعد الخروج دون اتفاق، مبيناً أن التعاون الذي توصلوا إليه فيما بعد أثبت أن المملكة اتخذت قرارا صائبا.
وأشار إلى أن عدم التزام بعض الدول عطّل الكثير من اتفاقيات خفض انتاج النفط، مثنياً على جهود الحكومة العراقية بتخفيض انتاجها لشهر يوليو.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعزيز بن سلمان : سئمنا أن نكون متطوعين ومتحملين لأعباء الآخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.