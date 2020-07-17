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تعليم مكة يتوج المدارس المشاركة بجائزة ارتقاء للتميز عن بُعد
بالشراكة المدرسية مع الأسرة والمجتمع
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
كرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس المدارس المشاركة بالتصفيات التأهيلية في جائزة التميز ارتقاء على مستوى إدارة تعليم مكة المكرمة بالشراكة المدرسية مع الأسرة والمجتمع، وفازت الثانوية السادسة والأربعون للمنافسة على مستوى المملكة بالجائزة، حيث نُظم الحفل عن بُعد عبر برنامج زووم، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري وعدد من قيادات ومشرفات ومديرات ومنسقات برنامج الشراكة ارتقاء.
وانطلق الحفل بكلمة من مساعدة المدير العام، أكدت فيها ضرورة التواصل المستمر بين المدرسة والأسرة والمجتمع من خلال تفعيل مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية، وذلك عن طريق إشراكهم في شراكة فاعلة في العملية التعليمية سواء في صنع القرارات في المجتمع المدرسي أو في تحويل اقتراحاتهم ومبادراتهم إلى برامج منفذة في المدارس للأسر وللطالبات.
وبينت بشاوري أن تعليم مكة المكرمة يولي هذا الأمر اهتمامه من أجل بناء مستقبل وطني يسخر جميع طاقاته لأبنائه، داعية أن تكون الشراكة محققة لجودة العمل داخل المدرسة، مثمنةً جهود وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع “ارتقاء” ومكاتب التعليم والمداس والإدارات المعنية، متمنيةً أن يحقق هذا البرنامج نتائجه المرجوة.
من جانبها أوضحت مديرة وحدة ارتقاء بدرية الغامدي أنه قد تقدمت 83 مدرسة للجائزة وجرى ترشيح 10 مدارس من مكاتب التعليم على مستوى الإدارة، مؤكدة أن منذ انطلاقة الجائزة قد شرعت الوحدة في عقد لجنة خاصة تشرف على الجائزة وعملت وفق دليل الجائزة الصادر من وزارة التعليم.
وبينت أن تنفيذ الجائزة يأتي عبر عدة مراحل، ويتم تحكيمها وفق معايير مقننة ومجودة ومحكمة يصدر خلالها الحكم بدقة على أفضل الممارسات لتفعيل هذه الشراكة في المدارس.
وفي الختام كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بوحدة ارتقاء، المدرسة الثانوية السادسة والأربعين الفائزة بالمركز الأول.
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