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تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البرازيل اليوم عتبة المليوني مصاب بعد تسجيل أكبر دولة في أمريكا اللاتينية 45,403 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وذكرت وزارة الصحّة البرازيلية أنّه في غضون أربعة أشهر ونيّف من وصول الوباء إلى البلاد، بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 إلى 2,012,151 شخصًا، توفّي منهم 76,688 شخصًا، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتّحدة.فيروس كورونا الجديد
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 01:55 AM
توفّي منهم 76,688 شخصًا
تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البرازيل اليوم عتبة المليوني مصاب بعد تسجيل أكبر دولة في أمريكا اللاتينية 45,403 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وذكرت وزارة الصحّة البرازيلية أنّه في غضون أربعة أشهر ونيّف من وصول الوباء إلى البلاد، بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 إلى 2,012,151 شخصًا، توفّي منهم 76,688 شخصًا، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتّحدة.
، أكثر من مليوني إصابة بكورونا في البرازيل ،
المصدر : الخليج 365
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