محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس قدم الشكر للأمير خالد بن فهد رفع رئيس نادي النصر صفوان السويكت ،شكره وتقديره لعضو شرف النصر ( الداعم الأزلي ) الأمير خالد بن فهد ، والذي تكفل بصفقة انتقال (لاعب الوسط - الدولي) عبدالفتاح عسيري (القادم من الأهلي)، لينضم إلى كتيبة النصرلمدة 3 مواسم. وقال السويكت مغردًا عبر حسابه في " تويتر" تجاه الأمير خالد بن فهد :"حروف اللغة لاتكفي للشكر". ولم يفصح النادي العاصمي عن قيمة الصفقة المالية بينه وابن الـ 26 عامًا القادم من النادي الأهلي. النصر عبدالفتاح عسيري الأهلي النصر عبدالفتاح عسيري الأهلي 17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 02:19 AM Advertisements الرئيس قدم الشكر للأمير خالد بن فهد قادمًا من النادي الأهلي .. عبدالفتاح عسيري نصراوي لثلاثة مواسم قادمًا من النادي الأهلي .. عبدالفتاح عسيري نصراوي لثلاثة مواسم رفع رئيس نادي النصر صفوان السويكت ،شكره وتقديره لعضو شرف النصر ( الداعم الأزلي ) الأمير خالد بن فهد ، والذي تكفل بصفقة انتقال (لاعب الوسط - الدولي) عبدالفتاح عسيري (القادم من الأهلي)، لينضم إلى كتيبة النصرلمدة 3 مواسم. وقال السويكت مغردًا عبر حسابه في " تويتر" تجاه الأمير خالد بن فهد :"حروف اللغة لاتكفي للشكر". ولم يفصح النادي العاصمي عن قيمة الصفقة المالية بينه وابن الـ 26 عامًا القادم من النادي الأهلي. الكلمات المفتاحية ، قادمًا من النادي الأهلي .. عبدالفتاح عسيري نصراوي لثلاثة مواسم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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