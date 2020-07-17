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جدد والد الفتاة العشرينية المتغيبة عن منزل ذويها بمكة المكرمة؛ مناشدته في البحث عنها، بعد أن اختفت عن الأنظار دون معرفة الأسباب التي حالت دون رجوعها لمنزل ذويها منذ الاثنين الماضي.
وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ تلقت بلاغًا من والد الفتاة، يفيد بتغيب ابنته البالغة من العمر 23 عامًا، بعد أن خرجت من منزل أسرتها عصر الاثنين الماضي ولم تعد.
وبحسب والدها؛ فإن ابنته، خرجت من منزل أسرتها بـ"جعرانة" في مكة المكرمة عصر الاثنين الماضي، ولم تعد حتى اللحظة، لافتًا إلى أن ابنته لا تعاني اعتلالات نفسية، ولم يُعرف سبب عدم رجوعها إلى المنزل طيلة الأيام الماضية.
وأشار إلى أنه أبلغ شرطة الشرائع عن مفقودته، في حين تُواصل الجهات الأمنية تكثيف البحث عن الفتاة المتغيبة، داعيًا مَن تتوفر لديه معلومات عنها إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل معه على الرقم 0500704722.اختفاء فتاة
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 02:07 AM
لم يُعرف سبب عدم رجوعها إلى المنزل طيلة الأيام الماضية
جدد والد الفتاة العشرينية المتغيبة عن منزل ذويها بمكة المكرمة؛ مناشدته في البحث عنها، بعد أن اختفت عن الأنظار دون معرفة الأسباب التي حالت دون رجوعها لمنزل ذويها منذ الاثنين الماضي.
وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ تلقت بلاغًا من والد الفتاة، يفيد بتغيب ابنته البالغة من العمر 23 عامًا، بعد أن خرجت من منزل أسرتها عصر الاثنين الماضي ولم تعد.
وبحسب والدها؛ فإن ابنته، خرجت من منزل أسرتها بـ"جعرانة" في مكة المكرمة عصر الاثنين الماضي، ولم تعد حتى اللحظة، لافتًا إلى أن ابنته لا تعاني اعتلالات نفسية، ولم يُعرف سبب عدم رجوعها إلى المنزل طيلة الأيام الماضية.
وأشار إلى أنه أبلغ شرطة الشرائع عن مفقودته، في حين تُواصل الجهات الأمنية تكثيف البحث عن الفتاة المتغيبة، داعيًا مَن تتوفر لديه معلومات عنها إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل معه على الرقم 0500704722.
، لليوم الخامس.. "فتاة مكة" على قائمة المفقودين وأسرتها تناشد ،
المصدر : الخليج 365
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