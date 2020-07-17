شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وسحب رعدية وموجة حارة على 6 مناطق عسير والشرقية والباحة ومكة المكرمة وجازان ونجران.

وكشفت هيئة الأرصاد، أن منطقة عسير تشهد رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث، وتبدأ الحالة الساعة الـ10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الجمعة.

وقالت الهيئة، أنها تشهد سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيد ومحايل، وتبدأ الحالة الساعة الـ11.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.

وأشارت إلى أن المنطقة الشرقية تشهد موجة حارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتبدأ الحالة الساعة الـ09.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الجمعة.

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وأفادت أن للمنطقة الشرقية، الهيئة أنها تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حفر الباطن من الساعة الـ10.00 من صباح الجمعة حتى الساعة الـ16.00 من مساء الجمعة.

وذكرت أن استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث، وتبدأ الحالة الساعة الـ10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الجمعة؛ فيما تشهد منطقة جازان أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتبدأ الحالة الساعة الـ11.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة؛ فيما تشهد منطقة نجران رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة شرورة ونجران، وتبدأ الحالة الساعة الـ11.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الجمعة.