شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكسر القاعدة ويدخل مهنة صيانة وتركيب الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

نجح الشاب المحب آل عبدالله، أحد أبناء محافظة الدرب شمال منطقة جازان، في دخول طريق العمل الحر في المجال المھني؛ حيث عمل في صیانة وتركیب الكھرباء، معتمدًا على شھادات دراسیة وخبرة عملیة في تخصص الكهرباء ليذيع صيته ويحقق نجاحًا كبيرًا في عمله.

وشارك الشاب في معرض اتكس الدولي للابتكارات في عام 2013 ،وحقق المركز الثاني عالمیاً والمركز السابع على مستوى المملكة، والآن يعمل على بحث الماستر في الطاقة المتجددة، وفقا لـ " الوطن ".

وقال المھندس الكھربائي المتفوق، إنه لم يتوقف عند حد التخرج في المعھد الثانوي الصناعي والكلیة التقنیة والحصول على الشھادات العلمیة في تخصص الكھرباء، وإنما سلك طريق المثابرة والتحدي والاستفادة من العلوم التي حصل علیھا أثناء فترة دراسته.

وأضاف المواطن الشاب: " أغلب زبائني من سكان أبها كثير جدا، وبين أن العمل الحر فيه يعتمد على قدراتك ممكن شهر اطلع 1000 أو أقل منها أو أكثر منها على حسب الجهد المبذول، أما الحكومي دخل ثابت فقط".