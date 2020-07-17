خطاط سعودي يتطوع بزخرفة مسجد تاريخي بعد تعليق رحلات السفر الدولية

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قرر الخطاط السعودي كمال المعلم زخرفة مسجد تاريخي في العاصمة الفيتنامية هانوي، بعد اضطراره للإقامة في المدينة بسبب تعليق رحلات السفر الدولية.
وقال المعلم إنه كان في رحلة في مدينة دالات الفيتنامية، وأُجبر على الإقامة في هانوي بعد توقف الطيران الدولي إثر جائحة كورونا، وفقًا للشرق الأوسط.
وأضاف أنه زار مسجد النور (بُني عام 1902م) ولاحظ حاجة جدرانه إلى لمسة جمالية، فاقترح على المسؤولين عنه أن يخطّ آية الكرسي على الجدران.
كما تبرع المعلّم بتكاليف كتابة آية الكرسي بالخط الديواني الجلي على جدران المسجد.
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