الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألفًا لا تقبل الاعتراض

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، تعميمًا إلى جميع المحاكم بشأن الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (تدقيقًا ومرافعة) . أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، تعميمًا إلى جميع المحاكم بشأن الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (تدقيقًا ومرافعة) . وأشار التعميم، إلى أن الدعاوى أيًا كان نوعها، التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن 50 ألف ريالًا هي من الدعاوى اليسيرة بما في ذلك منازعات التنفيذ بدءًا من تاريخ 1/3/1442هـ

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