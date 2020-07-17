«الزكاة والدخل» توضح لـ«عاجل» آلية تطبيق القيمة المضافة على الفاتورة النهائية

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، في تصريح لـ«عاجل»، أنه وفقًا لما نصت عليه الأنظمة، فإنه يجب أن تكون أسعار السلع المعروضة على الأرفف بالمحال التجارية تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة أنه عند إصدار المحل للفاتورة الضريبية يجب أن تتضمن الفاتورة إيضاحًا لسعر السلعة غير شامل لضريبة القيمة المضافة، ونسبة الضريبة المطبقة، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبينًا بالريال.

جاء ذلك توضيحًا لاستفسار عدد من المستهلكين حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع وعلى الفاتورة، في سؤال مفاده: «هل تُحسب الضريبة مرتين، ضريبة للسلعة وضريبة للفاتورة النهائية.. فهل هذا التصرف نظامي أم مخالف؟ خاصة أنه يتم تطبيقه في أغلب المحال التجارية الكبيرة».

وبدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والخِدْمات الخاضعة لها، بداية من أول يوليو الجاري، وجاءت هذه الخطوة لتكون واحدة من الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لحماية الاقتصاد الوطني، ومساعدته على تجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

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