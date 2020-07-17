«صحة جازان» تُنهي تدريب 1131 من كوادر التمريض للتعامل مع مصابي كورونا

أنهت صحة جازان تدريب 1131 من الكوادر التمريضية بالمنطقة على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة من خلال تقديم برامج مخصصة لأقسام العناية المركزة.

وأعدت تلك الكوادر إعدادًا جيدًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجرت عملية التدريب عبر البرنامج التدريبي لمنصة التدريب الإلكتروني للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا (COVID-19) وأجهزة التنفس الصناعي ومكافحة العدوى وذلك على مرحلتين نظري وعملي.

وتأتي هذه البرامج استمرارًا للجهود التي تبذلها صحة جازان لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية في مستشفيات المنطقة ومراكزها الصحية لمواجهة هذه الجائحة والتعامل مع الحالات الطارئة بكل مهنية واقتدار.

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