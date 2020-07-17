بعد اختتام مسابقة طلاب الجامعات.. أكاديمية هواوي توضح طرق مواجهة المشكلات الشائعة

اختتمت أكاديمية هواوي السعودية للتعليم والتدريب الرقمي مسابقة لإجراء دراسة مطورة عن تقنية الجيل الخامس G5، بالشراكة مع شركة STC، بفوز 3 أفكار مبتكرة نفذها 12 طالبة وطالبًا من ثلاث جامعات سعودية.

وأوضحت أكاديمية هواوي السعودية، أن المسابقة تنسجم مع التزام شركة STC بدورها كممكن رائد للتحول الرقمي محليًّا وإقليميًّا، تثري حياة الناس من خلال تقديم الحلول والخدمات الرقمية الأكثر تقدمًا في مجالات متعددة؛ بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والدفع الرقمي والوسائط الرقمية والأمن السيبراني وغيرها من الخدمات المتقدمة.

أكاديمية هواوي السعودية

وبينتّت أكاديمية هواوي للتدريب، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم إنشاؤها من قبل شركة STC بجامعة الأمير سلطان بالرياض ضمن مشروع الأكاديميات التدريبية التابعة لمشروع برنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف.

وأشارت أكاديمية هواوي للتدريب إلى أنه تم إطلاقها بالتعاون بين جامعة الأمير سلطان ومجموعة STC وشركة هواوي السعودية بهدف إعداد الشباب السعودي بالمعارف والمهارات المهنية العالمية؛ لتحقيق مستقبل وظيفي زاهر على تقنيات شركة هواوي من خلال:

- دورات لإتقان اللغة الإنجليزية لمدة 16 أسبوعًا.

- تدريب على البرامج التقنية لشركة هواوي لمدة 21 أسبوعًا.

- إلحاقهم بدورات عن تطوير الذات، وبناء السمات الشخصية، ومهارات التواصل، وبناء فريق العمل لمدة 3 أسابيع.

وأكدت أكاديمية هواوي للتدريب أن البرنامج التدريبي يستهدف خريجي وخريجات الجامعات والكليات السعوديين حاملي درجتي البكالوريوس والدبلوم؛ حيث تم في هذا العام تنفيذ البرنامج لعدد 28 متدربًا.

حلول سريعة لأبرز مشكلات الانترنت

واستعرضت أكاديمية هواوي للتدريب، عبر موقعها الإلكتروني، أبرز المشكلات التي يمكن أن تواجه متصفحي الإنترنت ومستخدمي شبكات الاتصال اللاسكلي (واي فاي)، والتي تتمثل أهمها في توقف عمل متصفح الويب بشكل فجائي والذي يمكن أن يعزي لأحد هذه الأسباب:

-إذا بدأ متصفحك بعرض الإعلانات على المواقع التي لا تستخدم الإعلانات المنبثقة مثل جوجل، أو إذا فشل في الوصول إلى بعض المواقع أو أرسل محتوى مختلفًا تمامًا، فهناك احتمال كبير بأن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك يحتوي على برامج تجسس، والتي تعتبر ضارة للغاية وتنتهك خصوصيتك

- لا توافق على مربعات الحوار التي تظهر لتسألك عما إذا كنت تريد الوثوق ببرامج معينة من شركة لم تسمع بها من قبل أو رسائل من هذا القبيل.

- تُثبت برامج التجسس أيضًا تلقائيًّا في بعض الأوقات، خاصة إذا لم تكن تستخدم تحديثات الويندوز لتثبيت كل إصلاحات مايكروسوفت لنظام التشغيل الخاص بك.

كما أوضحت أكاديمية هواوي للتدريب، أنه في حالة ملاحظة بطء خدمة الاتصال بالإنترنت أو وجود تقطع بها أو عدم إمكانية الوصول للانترنت فإن ذلك يمكن أن يعزى لأحد الأسباب التالية:

- التأكد من اتصال المودم بالكهرباء وتشغيله وسماع نغمة الاتصال على هاتفك

- تحقق من الاتصال بين الكمبيوتر والمودم، ووجود إضاءة خضراء واحدة على الأقل مضاءة

- تحقق من أن إضاءات ADSL أو DSL LINK مضاءة.

Advertisements

- تحقق من أن إضاءة PPP مضاءة.

- أَعِد مزامنة الاتصال عن طريق إيقاف تشغيل المودم لمدة 30 ثانية على الأقل قبل تشغيله مرة أخرى.

- تأكد من عدم وجود أي فيروسات أو برامج تجسس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتأكد أيضًا من وجود برامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة التجسس مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، إذا اكتشفت وجود فيروسات على جهازك فعليك الاستعانة بأحد الفنيين المتخصصين

- أَعِد تشغيل جهاز الكمبيوتر إن أمكن.

- قد يكون المتصفح هو سبب المشكلة. لذا، جرّب متصفحًا مختلفًا.

- نظِّف ذاكرة التخزين المؤقت في متصفحك، ثم قم باستعادة الإعدادات الافتراضية وأوقف الوظائف الإضافية أو الإضافات (على سبيل المثال شريط أدوات جوجل)، وإذا كنت تستخدم خادمًا وسيطًا فجرب إيقاف تشغيله.

- التأكد من إغلاق التطبيقات، أو البرامج المفتوحة التي تستخدم الإنترنت بالخلفية في جهازك.

- تأكد من أن جهاز الكمبيوتر موجود ضمن نطاق مقبول من تغطية الواي فاي.

- استخدام الكثير من المستخدمين شبكة الإنترنت ذاتها في الوقت نفسه سيؤثر على سرعة تصفحك.

- قد لا تتسم الهواتف الذكية القديمة بالقدرة المطلوبة لسرعة الإنترنت.

- التأكد من وضع الموزع (Router) في مكان مفتوح وواسع؛ بسبب تأثير الحواجز، والجدران، والأثاث على سرعة الإنترنت

-في حال استخدام الاتصال السلكي، تأكد من استخدام سلك ذو جودة عالية، مثلًا Cat6 Cable:

- تؤثر الأجهزة الكهربائية الموجودة في منزلك على سرعة الإنترنت؛ بسبب الموجات والترددات الصادرة منها كالتلفاز

- ينصح بعدم استخدامVPN ؛ بسبب تأثيره على سرعة تصفحك للإنترنت.

- التأكد من عدم وجود عمليات تحميل؛ لتأثيرها على سرعة الاستجابة.

اقرأ أيضًا:

إنفوجراف.. 8 نصائح لحماية الحاسوب من مخاطر الإنترنت

رغم كورونا.. عائدات كبرى شركات الإنترنت تتجاوز 48 مليار دولار خلال 4 شهور