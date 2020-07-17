«تجارة رفحاء» تنفذ 213 جولة على المنشآت وتباشر 53 بلاغًا خلال أسبوعين

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 213 جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال الفترة من 25 يونيو إلى 10 يوليو؛ شملت المراكز التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والمستودعات، وغيار الزيت للسيارات ومحطات الوقود ومحلات بيع الغاز.

وأوضح مدير الفرع يوسف بن سالم العنزي، أن الجولات تهدف إلى التأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية مدى لدى البقالات والتموينيات وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وأشار إلى أنه تم تلقي 53 بلاغًا تجاريًّا بوشرت جميعها؛ كما حررت 4 مخالفات فورية للمحلات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن هذه الجولات كشفت عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، داعيًّا جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو مركز بالبلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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