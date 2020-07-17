«الهلال الأحمر» بالباحة يشارك في مبادرة «من أجل صحتنا»

شارك الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في مبادرة «من أجل صحتنا» بإشراف مباشر من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن الهيئة شاركت ضمن المبادرة التي أطلقتها جامعة الباحة مع صحة وأمانة المنطقة بمنتزه القيم، الذي شهد فعاليات انطلاق المبادرة.

وأضاف الزهراني أن فرق الهلال الأحمر بالباحة شاركت بركن توعوي وفرق إسعافية وتطوعية من الفرق التطوعية من الجنسين؛ حيث وزعت نقاط فرز؛ لتسهيل عمل تلك الفرق.

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وأشاد الزهراني بتجاوب الجمهور وانسجام وتمتع فريق العمل بالروح الجماعية متمنيًّا السلامة للجميع.

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