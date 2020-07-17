بركن توعوي وفرق إسعافية
شارك الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في مبادرة «من أجل صحتنا» بإشراف مباشر من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن الهيئة شاركت ضمن المبادرة التي أطلقتها جامعة الباحة مع صحة وأمانة المنطقة بمنتزه القيم، الذي شهد فعاليات انطلاق المبادرة.
وأضاف الزهراني أن فرق الهلال الأحمر بالباحة شاركت بركن توعوي وفرق إسعافية وتطوعية من الفرق التطوعية من الجنسين؛ حيث وزعت نقاط فرز؛ لتسهيل عمل تلك الفرق.
وأشاد الزهراني بتجاوب الجمهور وانسجام وتمتع فريق العمل بالروح الجماعية متمنيًّا السلامة للجميع.
اقرأ أيضًا:
الهلال الأحمر: إنقاذ شابين تعرَّضا لحادث انقلاب
كانت هذه تفاصيل خبر «الهلال الأحمر» بالباحة يشارك في مبادرة «من أجل صحتنا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.