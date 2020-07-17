السعودية تدعو إلى وقف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن الأسف إزاء تردي حالة حقوق الإنسان الفلسطيني الذي دام لأكثر من سبعين عامًا، عانى فيها الشعب الفلسطيني من انتهاكات لحقوقه في ظل غياب المساءلة من جانب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وعدم تحمل مسؤولياتها للانتهاكات التاريخية والمستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر.

ودعت المملكة إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ التوصيات الأممية والعمل الجاد للحد من هذه الانتهاكات الممنهجة والمستمرة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، وجددت المملكة دعوتها إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي في الدفع بشكل إيجابي في العمل على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأكد مندوب المملكة الدائم ‎في الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل وفي كلمة أمام الدورة ٤٤ لمجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع مايكل لينك المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناقشة تقريره، أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة؛ حيث ستسمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.

‎وسلط السفير الواصل الضوء على مدى الدمار والمعاناة الإنسانية الذي تسـببه سياسة العقاب الجماعي والـتوسع المسـتمر للمسـتوطـنات الإسرائيلية وزيادة عـنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين واسـتخدام منتجات الاستيطان وضم إسرائيل المخطط لأجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية وأثرها على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تداعيات جائحة (كوفـيد -١٩).

وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس سياسة أفظع نظام عنصري في العالم، والذي توافقت أفعاله مع ما يعكسه التقرير الذي يؤكد أن هذا النظام العنصري لا يحترم المواثـيق الدولية بما فـيها اتفاقـيات جنيف الأربع، وهـو استمرار لسياسة الضرب بعرض الحائط لجميع قرارات الأمم المتحـدة بما فـيها قرارات مجـلس الأمـن وقـرارات الجـمعية الـعامة وقـرارات مجلس حقوق الإنسان من قبل، مشيرًا إلى أن هـذا الـنظام لا يحترم جميع الحقوق سواء كانت إنسانية أو أخلاقية أو قانونية أو دولية.

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‎ووجه مندوب المملكة الشكر للمقرر الأممي عـلى تقريره والجهد الواضح في إعداده عـلى الرغم من عدم تعاون الطرف المعتدي إسرائيل وعـدم السماح له القيام بعمله والتحقيق بشكل مهني ودقـيق، كما أعرب عن التقدير للحكومة الفلسطينية على تجاوبها وتعاونها الكامل مع المقرر الأممي.

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