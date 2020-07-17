تعرف على مسار الدراسة المزدوجة من جامعة الملك عبدالعزيز ومعايير التقديم

كشفت جامعة الملك عبدالعزيز، عن برنامج الدراسة المزدوجة لاستقطاب ورعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين.

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز آلية والشروط والإجراءات والمعايير المطلوب توافرها في المتقدمين للتسجيل بمسار الدراسة المزدوجة.

برنامج الدراسة المزدوجة

وأشارت جامعة الملك عبد العزيز إلى أن برنامج الدراسة المزدوجة هو أحد المسارات الواعدة لاستقطاب ورعاية الموهوبين والمتفوقين ويهدف إلى التسريع الأكاديمي من خلال تمكين الطلبة المتفوقين والموهوبين في المرحلة الثانوية من دراسة مقررات السنة التحضيرية بالجامعة وتجاوزها (حسب موهبة و قدرة الطالب) خلال فترة دراستهم في المرحلة الثانوية مع طلبة الجامعة.

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز، أن في حال قبول الطالب/الطالبة في الجامعة ونجاحه في المقرر الذي درسه، يسجل له المقرر وتحسب له الساعات المعتمدة لهذا المقرر، ويُعدّ نجاح الطالب في مسار الدراسة المزدوجة مؤشرًا لجاهزيته للدراسة الجامعية الجادة والمتميزة.

معايير التقديم في مسار الدراسة المزدوجة:

وحددت جامعة الملك عبدالعزيز المعايير والشروط الواجب توافرها في الطالي المتقدم للتسجيل بهذا المسارو، وتتمثل هذه المعايير في:

- ألا يقل معدل المتقدم عن (90%) في الصف الثانوي الذي انتهى من دراسته حديثًا (الأول أو الثاني(.

- أن تكون نتيجة آخر اختبار (مقياس الموهبة) المقدم من قبل مركز قياس ضمن أعلى نسبة (3%) من الطلبة المتقدمين للاختبار.

- أن يجتاز الطالب المتقدم للبرنامج أحد الاختبارين التاليين القدرات العامة:

الاختبار الأول: اختبار القدرات العامة المقدم من مركز قياس، أو ما يعادله باللغة الإنجليزية GAT من نفس المركز، بدرجة (90) كحد أدنى.

أو الاختبار البديل: اختبار القدرات الدراسية العالمي (SAT I) على درجة لا تقل عن (1600/1200) كحد أدنى.

- أن يجتاز الطالب المتقدم اختبار اللغة الإنجليزية (Academic) IELTS بدرجة (5.5) أو اختبار (TOEFL - iBT) بدرجة (60) كحد أدنى للمسار العلمي

- أن يجتاز الطالب/الطالبة المتقدم اختبار اللغة الإنجليزية (Academic) IELTS بدرجة (5) أو اختبار (TOEFL - iBT) بدرجة (45) كحد أدنى للمسار الأدبي.

المستندات المطلوبة لبرامج الانتظام

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وبينّت جامعة الملك عبدالعزيز أنه في حال قبول الطالب بمسار الدراسة المزدوجة يجب عليه إدراج هذه المستندات ورفعها إلكترونيًا على بوابة القبول الإلكتروني بالجامعة، والمستندات المطلوبة هي:

- أصل الشهادة الثانوية للصف الأول أو الثاني ثانوي.

- أصل بطاقة الهوية للمتقدم.

- صورة شخصية ملونة مقاس 6×4 سم، بخلفية بيضاء (الزي الرسمي للطلاب ومحجبة للطالبات(

- نتيجة اختبار موهبة من مركز قياس.

- نتيجة القدرات من مركز قياس أو ما يعادله.

- نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية.

- الطلاب غير السعوديين ومن أم سعودية أو أم لأبن سعودي مطلوب أصل كل من (شهادة ميلاد الطالب وهوية الأم وهوية ابنها السعودي(.

- بالنسبة للطلاب والطالبات الحاصلين على الدبلومات الامريكية يرجى إرفاق الآتي: أصل شهادات المستوى (10أو 11) معتمدة ومختومة من وزارة التعليم.

أما بالنسبة للطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة البريطانية (IGCSE) يتم إضافة هذه المستندات التالية بالمرفقات:

- أصل الشهادة النهائية لمواد المستوى الاول (O-LEVEL) ولا تقل عن سبع مواد علمية

- أصل شهادات المستوى العالي (AS-LEVEL) أو ما يُعادلهما ولا تقل عن مادتين علمية أساسية.

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