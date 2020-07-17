«تخصصي الطائف» يجري أول عملية قلب مفتوح لمواطن خمسيني

نفذ فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي أول عملية قلب مفتوح بمحافظة الطائف داخل مركز القلب الجديد بالمستشفى التخصصي، والذي انطلق تدريجيًّا في إجراء العمليات النوعية مطلع الشهر الماضي.

وقد استقبل المستشفى رجلًا خمسينيًّا يعاني ذبحة صدرية استوجب وفق الفريق الطبي ترقيع شرايين القلب التاجية بعد إخضاعه للكشف الدقيق؛ حيث قرر الفريق الطبي إدخال المريض غرفة العمليات وتنفيذ أول عملية قلب مفتوح تشهدها الطائف.

واستغرقت العملية 4 ساعات متواصلة تكللت بالنجاح ولله الحمد؛ حيث نقل المريض للملاحظة الطبية المشددة، وقد تم فصل جهاز التخدير بالكامل عن المريض في اليوم الثاني بعد استقرار حالته الصحية، ويتماثل للشفاء في الوقت الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني كان قد أطلق في وقت سابق مراحل تشغيل مركز القلب الجديد بالطائف ضمن سلسلة من العمليات النوعية كانت العملية الحالية ضمن المرحلة الأعلى تصاعديًّا، ومن المتوقع أن يستأنف الفريق الطبي المختص تنفيذ عمليات مماثلة خلال الأسبوع الجاري.

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وأعرب مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الدكتور علي بن حسن الزهراني الذي قاد مراحل التشغيل عن شكره للطاقم الطبي، مثمنًا الدور الذي يقدمه الفريق بالعمل التكاملي في سبيل الوصول للأفضل وإحراز تقدم لأول مرة تشهده المحافظة.

واعتبر «الزهراني» أن ما تحقق يعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية والذي تشهده المحافظه لا سيما في تخصصات دقيقة وحيوية كانت حكرًا على مراكز تخصصية كبرى.

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