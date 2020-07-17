إدراج نحو 400 مهنة ثقافية في التصنيف السعودي الموحد للمهن

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إدراج ما يقارب من ٤٠٠ مهنة ذات صلة بالقطاعات الثقافية المختلفة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

وقال «بن فرحان»، عبر حسابه بتويتر اليوم الخميس: «بعد اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن من المقام السامي، يستمر العمل مع شركائنا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إدراج مهن القطاع الثقافي؛ ليصل مجموعها إلى ما يقارب ٤٠٠ مهنة ذات صلة بالقطاعات الثقافية المختلفة.. والقادم أجمل.. رؤية السعودية 2030».

وكان وزير الثقافة زف البُشرى، منتصف الشهر الماضي، لعموم المثقفين والفنانين السعوديين بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن الجديد، في خطوة تعد الأولى في تاريخ المملكة، ستمنح الناشطين والناشطات في الصناعة الثقافية صفة اعتبارية لدى المجتمع والمؤسسات الحكومية والأهلية.

وحرصت وزارة الثقافة على أن تشمل هذه المهن جميع القطاعات الثقافية؛ حيث توزعت على القطاعات التالية: التراث، اللغة، الكتب والنشر، المكتبات، فنون الأزياء، المسرح والفنون الأدائية، فنون الطهي، الأفلام، المتاحف، الفنون البصرية، المهرجانات والفعاليات الثقافية، فنون العمارة والتصميم إضافة إلى مهن في مسارات التطوير التعليمي للقطاع الثقافي وتصميم الوسائط المتعددة.

وسيساعد إدراج المهن الثقافية في التصنيف السعودي الموحد للمهن على منح المثقفين السعوديين بمختلف تخصصاتهم الإبداعية اعترافًا رسميًّا لدى أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، مع ما يرتبط بذلك من رفع كفاءة الفنان في الإنتاج الثقافي والعمل الحر، كما أنها خطوة أولى في اتجاه الترخيص المهني، إضافة إلى ما يمنحه للفنان من قيمة معنوية في المجتمع تحت مُسمى مهني واضح ومعترف به.

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ويأتي حرص وزارة الثقافة وسعيها لإدراج المهن الثقافية من منطلق إيمانها بقيمة المبدع السعودي وبضرورة حصوله على قيمته التي يستحقها مهنيًا واجتماعيًا. وأيضًا باعتبار هذه الخطوة أساسية؛ لتحويل المبدعين السعوديين من مستوى الهواية إلى مستوى الاحتراف الحقيقي الذي يعد مطلبًا رئيسيًا لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي الذي تتولى الوزارة إدارته وتسعى من خلاله إلى تطوير الثقافة السعودية وجعلها صناعة مؤثرة ومنتجة وفعّالة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا وبمستوى يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يحصل فيها الفنان السعودي على صفة مهنية رسمية، الأمر الذي سيعزز من وتيرة الإنتاج الثقافي وسيزيد من فرص احتراف العاملين في القطاع الثقافي وتفرغهم لنشاطهم الإبداعي.

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