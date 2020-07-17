«التنمية الاجتماعية» تحقق في استغلال طفلة بإعلانات فاضحة عبر مواقع التواصل

أكدت تنسيقها مع الجهات المختصة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة لإحالة ما رصد من استغلال لطفلة في قنوات التواصل الاجتماعي بما يخالف نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.
وأكد المتحدث باسم الوزارة ناصر الهزاني، عبر حسابه الرسمي في «تويتر» اليوم الخميس، أنه سيتم اتخاذ اللازم.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أعربوا عن استيائهم من تداول صورة طفلة على عدد من الإعلانات الفاضحة.
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