السعودية اليوم / أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 في البرازيل



ريو دي جانيرو 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

تخطّى عدد المصابين بفيروس

وذكرت وزارة الصحّة البرازيلية إنّه في غضون أربعة أشهر ونيّف من وصول الوباء إلى البلاد، بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 إلى 2,012,151 شخصاً، توفّي منهم 76,688 شخصاً، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتّحدة.

// انتهى //

01:12ت م

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ريو دي جانيرو 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واستخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البرازيل اليوم عتبة المليوني مصاب بعد تسجيل أكبر دولة في أمريكا اللاتينية 45,403 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.وذكرت وزارة الصحّة البرازيلية إنّه في غضون أربعة أشهر ونيّف من وصول الوباء إلى البلاد، بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 إلى 2,012,151 شخصاً، توفّي منهم 76,688 شخصاً، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتّحدة.// انتهى //01:12ت م0266

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