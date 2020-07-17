السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية: شبهة جنائية في وفاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة في منزلهم بقرية الشعبة



الأحساء 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت بلاغا عن وفاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عاماً )، مساء يوم الأربعاء الموافق 1441/11/24هـ ، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقوا الحياة، في شبهة جنائية، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

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