السعودية اليوم / مصر تسجل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 928 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 85771 حالةً، من ضمنهم 26691 حالة شُفيت، و 4120 حالة وفاة، مشيراً إلى خروج 556 متعافياً من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 26691 حالةً.

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القاهرة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 53 حالةً.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 85771 حالةً، من ضمنهم 26691 حالة شُفيت، و 4120 حالة وفاة، مشيراً إلى خروج 556 متعافياً من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 26691 حالةً.// انتهى //00:25ت م0250

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