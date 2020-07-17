السعودية اليوم / تفاهم يمني بريطاني لتوقيع اتفاقية لحظر وبيع وتداول ونقل الآثار اليمنية بالمملكة المتحدة



الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أعلنت الحكومة اليمنية التوصل إلى تفاهم مع الجانب البريطاني حول إمكانية التوقيع على اتفاقية بين البلدين لحظر وبيع وتداول ونقل الآثار اليمنية بالمملكة المتحدة.

جاء هذا خلال لقاء جمع وزير الثقافة اليمني مروان دماج في مدينة الرياض اليوم، مع نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت، وجرى خلاله بحث آلية المساندة في منع الاتجار بالآثار اليمنية بالمملكة المتحدة.

وتطرق الجانبان وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى التعاون المشترك بين وزارة الثقافة اليمنية والمجلس الثقافي البريطاني، الذي يشمل إعادة تأهيل عدد من المتاحف وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية في هذا المجال.

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