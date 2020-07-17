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شبهة جنائية في وفاة شاب وأربع فتيات في منزلهم بالأحساء

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خرج الوالدان لتفقّد منزل الأسرة الجديد في حي الصفا، وحين عادا اكتشفا أن 5 من أبنائهما قُتلوا غدراً ما بين نحر وشنق، 4 من البنات وأخيهم، وتتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عاماً.

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حادثة قتل بشعة هزت المجتمع الأحسائي، مساء أول أمس الأربعاء، في قرية الشعبة، وسط غموض عن دواعي الحادثة.

وفي الوقت نفسه، فتحت الجهات الأمنية ملفات التحقيق، ومباشرة مسرح الواقعة، لجمع الأدلة وأخذ كافة الإجراءات الجنائية، في حين لا زالت إجراءات التحقيق مستمرة.

وفي التفاصيل، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت بلاغا عن وفـاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عاماً )، مساء يوم الأربعاء الموافق 1441/11/24هـ ، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقـوا الحياة، في شبهة جنائية، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

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