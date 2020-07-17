الغنوشي يطالب قوات الأمن بفض اعتصام نواب الدستور الحر بالقوة

2020-07-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

طالب راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، قوات الأمن بفض اعتصام نواب حزب الدستور الحر بالقوة، وفقًا لـ”العربية”.

في المقابل، أعلن 73 نائبًا تونسيًا، أنهم يودعون رسميًا لمكتب البرلمان لائحة لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.

Advertisements

وأكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي النائبة عبير موسى، أن عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي تجاوزت 85 توقيعًا، وكانت النائبة التونسية عبير موسى، قد أكدت أن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، فقد شرعيته ولن نقبل بأي جلسة يترأسها، مشددة على أن سحب الثقة من الغنوشى يمضي على قدم وساق.

وأوضحت أن أحزاب وكتلًا برلمانية تونسية تبدأ إجراءات سحب الثقة من الإخواني راشد الغنوشى رئيس البرلمان، وذلك لإبعاد الأخطبوط الإخواني من التحكم في مفاصل الحكومة والتحكم في ضمائر التونسيين.

وتمنت عبير موسى: “ألا تتأثر الكتل البرلمانية من هذا، ومصرون عليه ونثمن كل خطوة لدعم المطلب وتحقيقه على أرض الواقع، نجحنا في تعرية هذا التنظيم، خلال الأشهر التي تولى بها الغنوشي، وهناك أجندة لاوطنية إذا تمكنا من مفاصل الدولة”.

المزيد

جديد الأخبار