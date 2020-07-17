2020-07-17

متى يعود المبلغ المالي إلى حساب المشتري من المتاجر الإلكترونية ؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عن ضوابط إعادة المبلغ المالي إلى حساب المشتري من المتاجر الإلكترونية.

وقال الحسين، ردًا على سؤال “متى يعود المبلغ المالي إلى حساب المشتري من المتاجر الإلكترونية؟”، إن هناك أربعة ضوابط تحدد مدى إمكانية إعادة المبلغ المالي إلى حساب المشتري على النحو التالي:

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‏1- يُلزم المتجر بإلغاء البيع فور طلب المستهلك، وعند التأخر بلّغ وزارة التجارة.

‏2- إذا كان الدفع بـمدى يعود المبلغ فورًا.

‏3- إذا كان الدفع ببطاقات ائتمانية يعود المبلغ خلال 14 يوم عمل.

‏4- في حال عدم تجاوب البنك رفع الشكوى لمؤسسة النقد 8001256666 .

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