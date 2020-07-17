- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
شارك الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في مبادرة "من أجل صحتنا"، بإشراف مباشر من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، خالد بن محمد الغامدي.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها جامعة الباحة مع صحة وأمانة المنطقة بمنتزه القيم حيث شهد فعاليات وانطلاق تلك المبادرة.
وأضاف "الزهراني" أن فرق الهلال الأحمر بالباحة شاركت بركن توعوي وفرق إسعافية وتطوعية من الفرق التطوعية من الجنسين، حيث وزعت نقاط فرز لتسهيل عمل تلك الفرق.
وأشاد "الزهراني" بتجاوب الجمهور وانسجام وتمتع فريق العمل بالروح الجماعية، متمنيًا السلامة للجميع.
الهلال الأحمر الباحة
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 12:35 AM
برُكن توعوي وفرق إسعافية من الفرق التطوعية من الجنسينالهلال الأحمر بالباحة يشارك في مبادرة "من أجل صحتنا"
شارك الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في مبادرة "من أجل صحتنا"، بإشراف مباشر من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، خالد بن محمد الغامدي.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها جامعة الباحة مع صحة وأمانة المنطقة بمنتزه القيم حيث شهد فعاليات وانطلاق تلك المبادرة.
وأضاف "الزهراني" أن فرق الهلال الأحمر بالباحة شاركت بركن توعوي وفرق إسعافية وتطوعية من الفرق التطوعية من الجنسين، حيث وزعت نقاط فرز لتسهيل عمل تلك الفرق.
وأشاد "الزهراني" بتجاوب الجمهور وانسجام وتمتع فريق العمل بالروح الجماعية، متمنيًا السلامة للجميع.
، الهلال الأحمر بالباحة يشارك في مبادرة "من أجل صحتنا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر بالباحة يشارك في مبادرة "من أجل صحتنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.