، "النصر" يحصل على توقيع "عبدالفتاح عسيري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي النصر عن أنها نجحت في الحصول على توقيع اللاعب الدولي عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي السابق.

ودخل اللاعب الفترة الحرة من عقده بالأمس وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه.

وتترقب جماهير النصر الإعلان عن الصفقة عبر حساب النادي الرسمي والمتوقع أن يتم في غضون الساعات القليلة القادمة.النصر عبدالفتاح عسيري الأهلي