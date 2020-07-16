ريال مدريد يتوج بطلا للدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/7/17 12:58 ص بتوقيت أبوظبي
توج فريق ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه، والأولى منذ موسم 2016-2017، بعد فوزه على ضيفه فياريال بنتيجة 2-1، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.
تقدم الفريق الملكي بواسطة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، الذي استغل تمريرة حاسمة من زميله الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 29 من عمر المباراة.
وفي الدقيقة 77، عاد بنزيمة ليؤمن تقدم ريال مدريد بهدف ثاني من ركلة جزاء، منحه زميله القائد سيرخيو راموس فرصة تسديدها، ليرفع إجمالي أهدافه هذا الموسم إلى 21 هدفا.
وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ6 دقائق، سجل فياريال هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب فيسنتي إيبورا، لكنه لم يكن كافيا للخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير.
الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 86 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن برشلونة، الذي تعثر وخسر بنفس النتيجة في ملعبه أمام أوساسونا.
في المقابل، تجمد رصيد "الغواصات الصفراء" عند 57 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.
وفي مباراة ثانية، سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة هدفا في خسارة فريقه أمام أوساسونا بنتيجة 1-2.
ثنائية أوساسونا حملت توقيع كل من خوسيه أرتابيز وروبرتو توريس في الدقيقتين 16 و94 من عمر المباراة.
وتجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 79 نقطة في المركز الثاني، مقابل 51 نقطة لأوساسونا في المركز الـ11.
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