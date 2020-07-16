صورة نادرة.. الملك عبدالعزيز في زيارة إلى الشيخ مبارك الصباح

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثّقت صورة تاريخية نادرة، زيارة الملك عبدالعزيز “رحمه الله” للشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت بعد استرداد الرياض بسنوات وتحديدًا عام 1910م.

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ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة ظهر فيها الملك المؤسس وإخوانه محمد، وسعود، وسعد، وعبدالله، ونجله الأمير تركي (الأول) “رحمهم الله جميعًا”.

وعلقت دارة الملك عبدالعزيز، على الصورة بقولها: “صورة لـ الملك عبدالعزيز في زيارة للشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت بعد استرداد الرياض بسنوات، ويظهر في الصورة الجماعية إخوانه: محمد، وسعود، وسعد، وعبدالله، ونجله الأمير تركي (الأول).

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