- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صورة نادرة.. الملك عبدالعزيز في زيارة إلى الشيخ مبارك الصباح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صورة نادرة.. الملك عبدالعزيز في زيارة إلى الشيخ مبارك الصباح
بعد استرداد الرياض بسنوات وتحديدًا عام 1910م
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثّقت صورة تاريخية نادرة، زيارة الملك عبدالعزيز “رحمه الله” للشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت بعد استرداد الرياض بسنوات وتحديدًا عام 1910م.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة ظهر فيها الملك المؤسس وإخوانه محمد، وسعود، وسعد، وعبدالله، ونجله الأمير تركي (الأول) “رحمهم الله جميعًا”.
وعلقت دارة الملك عبدالعزيز، على الصورة بقولها: “صورة لـ الملك عبدالعزيز في زيارة للشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت بعد استرداد الرياض بسنوات، ويظهر في الصورة الجماعية إخوانه: محمد، وسعود، وسعد، وعبدالله، ونجله الأمير تركي (الأول).
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة.. الملك عبدالعزيز في زيارة إلى الشيخ مبارك الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.