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أطاحت دوريات الشرطة بمحافظة الأفلاج بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج بمقيم عربي يتحرش بالمتسوقات.
وكانت دوريات شرطة محافظة الأفلاج، وبالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج، باشرت يوم أمس بلاغاً عن قيام مقيم عربي يعمل بأحد المحلات التجارية بالمحافظة، بالتحرش بالمتسوقات.
وعلى الفور تم مباشرة البلاغ وضبط المقيم، وبالرجوع لكاميرا المحل، تم التأكد من صحة البلاغ، وجرى تحويل المقيم للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.الجهات الأمنية الأفلاج
"أمن الأفلاج" يطيح بمقيم يتحرش بالمتسوقاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-16
أطاحت دوريات الشرطة بمحافظة الأفلاج بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج بمقيم عربي يتحرش بالمتسوقات.
وكانت دوريات شرطة محافظة الأفلاج، وبالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج، باشرت يوم أمس بلاغاً عن قيام مقيم عربي يعمل بأحد المحلات التجارية بالمحافظة، بالتحرش بالمتسوقات.
وعلى الفور تم مباشرة البلاغ وضبط المقيم، وبالرجوع لكاميرا المحل، تم التأكد من صحة البلاغ، وجرى تحويل المقيم للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
11:28 PM
بعد تلقي بلاغ بالواقعة.. ويعمل بأحد المحلات التجارية
أطاحت دوريات الشرطة بمحافظة الأفلاج بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج بمقيم عربي يتحرش بالمتسوقات.
وكانت دوريات شرطة محافظة الأفلاج، وبالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج، باشرت يوم أمس بلاغاً عن قيام مقيم عربي يعمل بأحد المحلات التجارية بالمحافظة، بالتحرش بالمتسوقات.
وعلى الفور تم مباشرة البلاغ وضبط المقيم، وبالرجوع لكاميرا المحل، تم التأكد من صحة البلاغ، وجرى تحويل المقيم للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.
، "أمن الأفلاج" يطيح بمقيم يتحرش بالمتسوقات ،
المصدر : الخليج 365
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