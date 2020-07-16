محمد بن مسعود - الدمام - "الحارثي "يحصل على تصنيف "مستشار عقاري" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-16 حصل محمد النوفلي الحارثي على تصنيف مستشار عقاري من الهيئة العامة للعقار . 16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 11:21 PM Advertisements حصل محمد النوفلي الحارثي على تصنيف مستشار عقاري من الهيئة العامة للعقار . ، "الحارثي "يحصل على تصنيف "مستشار عقاري" ،

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